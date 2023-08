Φθιώτιδα

Φωτιά στην Φθιώτιδα: καίει σε δύσβατη περιοχή

Στην μάχη της κατάσβεσης επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη θέση Γκάτζα του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας το απόγευμα του Σαββάτου.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ενώ επιχερούν από αέρος και 4 αεροσκάφη.

Πιο συγκεκριμένα, στο συμβάν επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα και 4 αεροσκάφη. Συνδρομή από υδροφόρες του ΟΤΑ. Παράλληλα σημαντική είναι η βοήθεια των εθελοντών για τη γρήγορη κατάσβεση της, αν και προς ώρας δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

Υπενθυμίζεται ότι μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην Άνδρο με το 112 να στέλνει μηνύματα για εκκενώσεις οικισμών, ενώ από το πρωί πολλές εστίες πυρκαγιών έχουν εκδηλωθεί από κεραυνούς.

