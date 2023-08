Ηράκλειο

Κρήτη: “Τσίμπησε” 2000 ευρώ από παγκάρι μονής

Μέρος του ποσού εντοπίστηκε πάνω στον ύποπτο, ενώ η αρχική του προσαγωγή και έλεγχος είχε γίνει για άλλο αδίκημα, άσχετο με την κλοπή στο μοναστήρι.

Έναν 42χρονο Έλληνα συνέλαβε η αστυνομία την Παρασκευή στο Ηράκλειο Κρήτης καθώς βρέθηκαν πάνω του ναρκωτικές ουσίες.

Η υπόθεση ωστόσο είχε άλλη εξέλιξη, όπως μετέδωσε η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα Κρήτης flashnews.gr , καθώς βρέθηκε πάνω στον συλληφθέντα ένα ποσό της τάξεως των 300 ευρώ, που απεδείχθη ότι είχε κλαπεί από την Ιερά Μονή Οδηγήτριας σε περιοχή του Ηρακλείου.

Συνολικά όμως, ο Ηγούμενος της Μονής είχε καταγγείλει ότι την επομένη της Παναγίας (16/8) είχαν κλαπεί από το παγκάρι της Μονής από άγνωστο, όχι 300 αλλά... 2.000 ευρώ!

Έτσι εκ των πραγμάτων τώρα οι υποψίες για το σύνολο του ποσού πέφτουν πάνω στον 42χρονο.

Σε κάθε περίπτωση, ο 42χρονος έχει συλληφθεί, η προανάκριση συνεχίζεται και ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

