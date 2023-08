Σάμος

Μεταναστευτικό: Παιδιά μεταξύ των διασωθέντων στη Σάμο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο περιστατικά διάσωσης τα ξημερώματα του Σαββάτου στα ανοιχτά της Σάμου.

-

Δύο λέμβους με δεκάδες ανθρώπους εντόπισαν και σήμερα οι λιμενικές Αρχές στη Σάμο. Στη μία περίπτωση φουσκωτό εντοπίστηκε στα βορειοανατολικά του νησιού και σε αυτό επέβαιναν 21 άτομα, τα δέκα εκ των οποίων ήταν παιδιά και επτά γυναίκες.

Στη δεύτερη περίπτωση, σκάφους με 35 άτομα, τα δέκα εκ των οποίων παιδιά και τα δύο γυναίκες, εντοπίστηκαν από το Λιμενικό στα βόρεια του νησιού, κοντά στον Άγιο Κωνσταντίνο.

Και στις δύο περιπτώσεις, όλοι οι άνθρωποι διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Μαλαγαρίου, ενώ οι λέμβοι καταστράφηκαν.

Οι ανακοινώσεις του Λιμενικού

Πρωινές ώρες σήμερα, Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή βορειoανατολικά ν. Σάμου, πλησίον ακρωτηρίου «ΠΡΑΣΣΟ», λέμβο με ικανό αριθμό επιβαινόντων σε δυσχερή θέση.

Άμεσα το πλήρωμα του σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προέβη στην ασφαλή περισυλλογή και διάσωση 21 ατόμων (4 άντρες, 7 γυναίκες, 2 αγόρια και 8 κορίτσια), τα οποία μεταφέρθηκαν στον λιμένα Μαλαγαρίου Σάμου.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σάμου, ενώ η λέμβος καταστράφηκε.

Πρωινές ώρες σήμερα, Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια ν. Σάμου, πλησίον οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου, λέμβο με ικανό αριθμό επιβαινόντων σε δυσχερή θέση.

Άμεσα το πλήρωμα του σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προέβη στην ασφαλή περισυλλογή και διάσωση 35 ατόμων (23 άντρες, 2 γυναίκες, 5 αγόρια και 5 κορίτσια), τα οποία μεταφέρθηκαν στον λιμένα Μαλαγαρίου Σάμου.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σάμου, ενώ η λέμβος καταστράφηκε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κύπρος - Υπουργικό Συμβούλιο: 14 ώρες κράτησε η συνεδρίαση!

ΗΠΑ: Το σχόλιο του Μπάιντεν για την φωτογραφία σύλληψης του Τραμπ (βίντεο)

Τροχαίο: Σκοτώθηκε φοιτητής σε ανατροπή αυτοκινήτου