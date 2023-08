Χαλκιδική

Χαλκιδική: Απαγόρευση κολύμβησης σε παραλία της Νικήτης

Στο συγκεκριμένο μέρος της ακτής ρίχνει τα απόβλητά του ο δημοτικός βιολογικος καθαρισμός του χωριού.

Την προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης, για προληπτικούς λόγους, σε μέρος της παραλίας της Νικήτης του δήμου Σιθωνίας αποφάσισε η Αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής.

Η απόφαση ελήφθη για το τμήμα της παραλίας "από την εκβολή του ρέματος στο οποίο διατίθενται τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νικήτης και συγκεκριμένα τον πρόχειρο αμμοκράτη με συντεταγμένες (wgs84= X: 40.2220450 Ψ: 23,6565620, ΕΓΣΑ= Χ: 470630.38171356 Ψ:4452172.9545866), για μήκος ακτογραμμής 100 μέτρων εκατέρωθεν, λόγω συνεχούς απορροής επιβαρυμένων νερών στη αναφερόμενη θαλάσσια περιοχή", όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της αντιπεριφέρειας.

Η αντιπεριφέρεια συνιστά να αναρτηθούν πινακίδες με την ένδειξη «Απαγορεύεται η κολύμβηση» στο συγκεκριμένο τμήμα με ευθύνη του δήμου Σιθωνίας και τον καλεί να ενημερώσει το κοινό. Ταυτόχρονα , τον καλεί να αποστείλει στην αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής στοιχεία για την αποκατάσταση, ή την πιθανή δυσλειτουργία των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού της μονάδας και να προσκομίσει εργαστηριακά αποτελέσματα για τα απορριπτόμενα επεξεργασμένα ύδατα στο αυλάκι που καταλήγει στη θάλασσα, αλλά και για το θαλασσινό νερά στο συγκεκριμένο τμήμα.

"Τα από 28-7-2023 και από 9-8-2023 αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων θαλάσσιων υδάτων τα οποία είναι εκτός ορίων και τα καθιστούν ακατάλληλα για κολύμβηση" επισημαίνεται μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση.

Τέλος, το Λιμενικό Σώμα έχει ενημερωθεί για την επιτήρηση εφαρμογής της απαγόρευσης

