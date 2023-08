Τρίκαλα

Τρίκαλα: Πυροσβέστης τραυματίστηκε σε φωτιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πλαγιά στην οποία τραυματίστηκε ήταν τόσο απόκρυμνη που μόνη λύση ήταν η περισυλλογή του με ελικόπτερο της υπηρεσίας.

-

Ένας πυροσβέστης του πεζοπόρου τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου τραυματίστηκε τα ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακή, σε απόκρημνη πλαγιά του Μαυροπουλίου Τρικάλων όπου σιγοκαίει εδώ και τρία 24ωρα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από κεραυνό, σύμφωνα με την τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα των Τρικάλων trikalavoice .

Το σημείο είναι δύσκολα προσβάσιμο και για αυτό το λόγο η περισυλλογή του άνδρα με σκοπό την περίθαλψή του, έγινε με ελικόπτερο και όχι διά ξηράς. Εντέλει έλαβε την κατάλληλη περίθαλψη, και σύμφωνα με την υπηρεσιακή πληροφόρηση είναι εκτός κινδύνου.





Πηγή: Trikalavoice.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα φωτιά στην Χαβάη - Απειλεί σπίτια

Σεισμός στη Ρόδο

Φωτιά στην Άνδρο: Μάχη με τις φλόγες στα τέσσερα μέτωπα (εικόνες)