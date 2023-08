Θεσπρωτία

Ηγουμενίτσα: Άσκοποι πυροβολισμοί στο κέντρο της πόλης

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν άνδρα που πυροβολούσε στο κέντρο της πόλης.

Δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων σχηματίστηκε σε βάρος ενός άνδρα, που το βράδυ του Σαββάτου, πυροβόλησε στο κέντρο της πόλης της Ηγουμενίτσας.

Οι άσκοποι πυροβολισμοί σημειώθηκαν από τον Έλληνα σε κεντρικό σημείο της πόλης και λίγο αργότερα οι αστυνομικοί τον εντόπισαν την ώρα που έμπαινε στο αυτοκίνητό του και τον συνέλαβαν.

Στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν το όπλο του και τα φυσίγγια, ενώ στο σημείο των πυροβολισμών τέσσερις κάλυκες.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Συνελήφθη χθες (26-08-2023) το βράδυ στην Ηγουμενίτσα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών για άτομο που προέβαινε σε άσκοπους πυροβολισμούς σε κεντρικό σημείο της πόλης της Ηγουμενίτσας, οι αστυνομικοί εντόπισαν λίγη ώρα αργότερα τον κατηγορούμενο και τον ακινητοποίησαν τη στιγμή που εισέρχονταν στο αυτοκίνητό του.

Σε έρευνα που επακολούθησε, βρέθηκε στο εσωτερικό του και κατασχέθηκε:

πιστόλι WALTHER, κατάλληλα τροποποιημένο για χρήση αβολίδωτων φυσιγγίων,

(15) αβολίδωτα φυσίγγια των 9 mm και

γεμιστήρας.

Κατά την αυτοψία του χώρου, όπου καταγγέλθηκε ότι έλαβαν χώρα οι πυροβολισμοί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις (4) κάλυκες φυσιγγίων των 9mm.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας».\

