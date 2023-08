Εύβοια

Τροχαίο στην Εύβοια: Θρήνος για τον νεαρό φοιτητή (εικόνες)

Μαζί με τρεις φίλους του ήταν στο μοιραίο όχημα ο νεαρός φοιτητής.

Τραγικό τέλος είχε ο 21χρονος φοιτητής, Αντώνης Δημητρίου, σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μαντούδι της Εύβοιας.

Το τροχαίο έγινε κοντά στο λιμάνι όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε ο φοιτητής εξετράπη της πορείας του, κάτω από άγνωστες συνθήκες και ανετράπη.

Από το μοιραίο αυτοκίνητο, οι διασώστες που έσπευσαν αργότερα στο σημείο, έβγαλαν νεκρό τον 21χρονο ενώ οι υπόλοιποι φίλοι του μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο.

