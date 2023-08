Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Καταδίωξη: διακινητής μεταναστών “μπούκαρε” με κλεμμένο αυτοκίνητο σε αυλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία επεισοδιακή καταδίωξη διακινητή μεταναστών συνέβη στην Θεσσαλονίκη. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

-

Στην αυλή καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και αφού προσέκρουσε πρώτα σε προστατευτικό τοιχίο, σταμάτησε η «τρελή κούρσα» που ακολούθησε 27χρονος διακινητής, μεταφέροντας με κλεμμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο επτά παράτυπους μετανάστες, δύο εκ των οποίων στο πορτ - μπαγκάζ.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής στον οικισμό Απολλωνία, του δήμου Βόλβης, έξω από τη Θεσσαλονίκη, χωρίς ευτυχώς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Το εμφανώς υπερφορτωμένο όχημα έγινε αντιληπτό από αστυνομικούς που περιπολούσαν στην περιοχή και σε σήμα τους να σταματήσει, ο 27χρονος Σύρος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να ξεφύγει από την πορεία του και να ακινητοποιηθεί, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν συνολικά επτά πρόσφυγες από τη Συρία, που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια. Ο οδηγός συνελήφθη, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αναφέρει:

"Αστυνομικοί του Α.Τ. Βόλβης, στο πλαίσιο απογευματινής περιπολίας για την αστυνόμευση της περιοχής τους, εντόπισαν χθες (27-08-2023), στην Παλαιά Εθνική Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης, πλησίον Νέων Βρασνών, επιβατικό όχημα που μετέφερε παράνομα αλλοδαπούς.

Ο 27χρονος αλλοδαπός οδηγός του αυτοκινήτου, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς. Στο ύψος του χωριού Απολλωνία, το όχημα ξέφυγε από την πορεία του και αφού προσέκρουσε σε τοιχίο, εισήλθε, μερικώς σε υπαίθριο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος, ενώ διαπιστώθηκε μεταφορά επτά (7) αλλοδαπών, οι οποίοι στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια, με δύο εξ’ αυτών να εντοπίζονται στο χώρο αποσκευών.

Κατασχέθηκε το όχημα μεταφοράς, το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή από υπάλληλο εταιρείας ενοικιάσεων αυτοκινήτων σε τμήμα ασφαλείας της Αττικής.

Ο συλληφθείς, που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων και άδειας ικανότητας οδήγησης, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα."

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα στη Βούλα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε δέντρο

Μεταναστευτικό: Ναυάγια με νεκρούς σε Λέσβο και Σάμο

Πυροβολισμοί στην Πανόρμου: Αδέσποτη σφαίρα “έφαγε” η 20χρονη