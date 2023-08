Έβρος

Έβρος – Μεταναστευτικό: Νέοι “σερίφηδες” κρατούν αιχμαλώτους (βίντεο)

Νέο περιστατικό κράτησης μεταναστών από πολίτες σημειώθηκε στον Έβρο.

Συνεχίζεται το κυνήγι των μεταναστών από πολίτες στον Έβρο.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης φαίνεται ομάδα ατόμων που έχει «συλλάβει» τέσσερις μετανάστες, ενώ ο ένας εξ αυτών διαμαρτύρεται για την ανυπαρξία των Αρχών.

Παίρνοντας τον «νόμο στα χέρια τους», οι δράστες, αιχμαλώτισαν τους τέσσερις ανθρώπους και τους έβαλαν κάτω σε χωματόδρομο, στην Αισύμη Έβρου.

«Άλλους τέσσερις επενδυτές, καλούς επενδυτές», ακούγεται να επαναλαμβάνει φωνάζοντας ένας από αυτούς, δείχνοντας τους τρομαγμένους μετανάστες.

Κάτω από την ανάρτησή του, εμφανίζονται ανατριχιαστικά σχόλια που καλούν σε εκτελέσεις προσφύγων όπως «κάψτε τους», «σφάχτε τους», «κλείσε την κάμερα και κρέμασέ τους», «μην βγάζετε βίντεο, κάντε αυτό που πρέπει», ενώ κανείς δεν γνωρίζει τι απέγιναν αυτοί οι άνθρωποι μετά τη «σύλληψή» τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Νέο σοκαριστικό βίντεο με ακροδεξιούς αυτόκλητους «σερίφηδες» να έχουν αιχμαλωτίσει και να έχουν χτυπήσει μετανάστες στον Έβρο είδε το φως της δημοσιότητας. Όπως φαίνεται, το αποτρόπαιο περιστατικό της προηγούμενης εβδομάδας δεν ήταν μεμονωμένο, αλλά πρόκειται για μια κατάσταση η οποία παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Και το ερώτημα είναι, τι κάνουν οι αρμόδιες αρχές και η δικαιοσύνη για να αντιμετωπίσουν αυτά τα δίκτυα που θέλουν να επιβάλουν το νόμο της Άγριας Δύσης, που αιχμαλωτίζουν ανθρώπους και υποκινούν σε μίσος. Έστω και τώρα, οι αρχές και η δικαιοσύνη οφείλουν να παρέμβουν αποφασιστικά. Οι αποτρόπαιες πράξεις αρπαγής και παράνομης κράτησης είναι βαριά εγκλήματα που στρέφονται τόσο κατά του ανθρώπου όσο και κατά της πολιτείας. Ταυτόχρονα, το ελληνικό ποινικό δίκαιο διαθέτει ένα πλέγμα διατάξεων για την αυστηρή δίωξη των ρατσιστικών εγκλημάτων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει τεράστια ευθύνη για την ανοχή της σε αυτά τα φαινόμενα. Διαφορετικά, ο κ. Γρυσπολάκης θα είχε ήδη αποπεμφθεί από τη θέση του Προέδρου του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, μετά το ρατσιστικό του παραλήρημα και τη «συμπαράσταση» που εξέφρασε στους αυτόκλητους «σερίφηδες»».

