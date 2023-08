Χαλκιδική

Χαλκιδική: νεκρός οδηγός από ανατροπή οχήματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν το όχημα που οδηγούσε ανετράπη.

-

(εικόνα αρχείου)

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 64χρονο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο 20ό χλμ. της επαρχιακής οδού Πολυγύρου - Νέας Τρίγλιας, στη Χαλκιδική.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, ο 64χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα όταν το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε - υπό άγνωστες συνθήκες - ξέφυγε από το οδόστρωμα και ανατράπηκε. Στο ίδιο όχημα επέβαινε ο γιος του που βγήκε σώος από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα στη Βούλα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε δέντρο

Μεταναστευτικό: Ναυάγια με νεκρούς σε Λέσβο και Σάμο

Λάρισα: άνδρας ψάρεψε… καλάσνικοφ στον Πηνειό! (εικόνες)