Έβρος

Μεταναστευτικό - Έβρος: Ελεύθερος ο “καμεραμάν” του “σερίφη” που κρατά αιχμαλώτους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εισαγγελέας δεν άσκησε διώξεις σε βάρος του «καμεραμάν» ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να διατάξει προκαταρκτική εξέταση για παρόμοια φαινόμενα.

-

Συνοδεία δικηγόρου εμφανίστηκε ενώπιον των αστυνομικών στην Αλεξανδρούπολη ο «κάμεραμαν» του δεύτερου σοκαριστικού βίντεο με αυτόκλητους πολιτοφύλακες που συνέλαβαν παράτυπους μετανάστες στον Έβρο.

Το βίντεο κατεγράφη στις 19 Αυγούστου, αλλά η ύπαρξη του έγινε γνωστή τις τελευταίες ώρες με τον άνδρα που το ανήρτησε μάλιστα να αναγκάζεται να το «κατεβάσει» λόγω των έντονων αντιδράσεων που προκάλεσε.

Ο εισαγγελέας δεν άσκησε διώξεις σε βάρος του «καμεραμάν» ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να διατάξει προκαταρκτική εξέταση για παρόμοια φαινόμενα.

Υπενθυμίζεται πως στις 22 Αυγούστου, ένα άλλο βίντεο με αυτοκλήτους τιμωρούς που είχαν «συλλάβει» 13 μετανάστες είχε προκαλέσει αίσθηση στην κοινή γνώμη.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβολισμοί στην Πανόρμου: Αδέσποτη σφαίρα “έφαγε” η 20χρονη

Τροχαίο δυστύχημα στη Βούλα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε δέντρο

Ενδοοικογενειακή βία – Αργυρούπολη: Πέθανε η Όλγα που είχε ξυλοκοπηθεί από τον προπονητή τζούντο