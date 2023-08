Μαγνησία

Πήλιο: πατέρας ξυλοκόπησε την κόρη του επειδή δεν μάζευε το δωμάτιό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι καταγγέλει η κόρη για τον ξυλοδαρμό που υπέστη από τον πατέρα της. Ποια ή ποινή που του επιβλήθηκε.

-

Τον ξυλοδαρμό από τον 77χρονο πατέρα της κατήγγειλε μια 45χρονη γυναίκα, που ήρθε από την Αμερική για να περάσει τις διακοπές της στο εξοχικό τους στη Γατζέα Πηλίου.

Ο 77χρονος κάθισε χθες στο εδώλιο μετά από μήνυση της κόρης του και προσπάθησε να την παρουσιάσει στην έδρα του Αυτόφωρου Τριμελούς ως ψυχιατρικό περιστατικό, ως έναν άνθρωπο που χάνει τον έλεγχο και πρέπει να εξεταστεί από ψυχολόγο για να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της.

Ο πατέρας παρουσίασε την κόρη του ως ένα πλάσμα αχάριστο που ενώ την στηρίζει οικονομικά, όποτε έχει ανάγκη- παρότι είναι ανεξάρτητη- εκείνη τον έσυρε στα δικαστήρια. Πατέρας και κόρη βλέπονται κάθε καλοκαίρι και η 45χρονη που ζει με την μητέρα της στην Αμερική παραμένει στο Πήλιο τρεις μήνες. Την περασμένη εβδομάδα ένας καυγάς για ασήμαντη αφορμή, οδήγησε τον 77χρονο στο τμήμα και την 45χρονη στο Νοσοκομείο με μώλωπες και κακώσεις.

Μαλώσανε γιατί η κόρη δεν καθάριζε το δωμάτιό της και ο καυγάς κατέληξε σε ξυλοδαρμό με την 45χρονη να καταγγέλλει πως ο πατέρας της την έριξε κάτω και την κλωτσούσε. Ο 77χρονος υποστήριξε πως η κόρη του έπεσε από ένα σπρώξιμο και έτσι χτύπησε στο χέρι της. Ο πατέρας δεν έπεισε το δικαστήριο που τον καταδίκασε σε 10 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή, ενώ η 45χρονη που δεν μιλά ελληνικά, μόλις η δικηγόρος της ανακοίνωσε την ποινή ξέσπασε σε κλάματα.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Μεταναστευτικό – Έβρος: Ελεύθεροι οι αιχμάλωτοι του τρέιλερ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία

Φωτιές - Βελόπουλος: η πυρκαγιά στον Έβρο “βολεύει” τους Τούρκους (βίντεο)