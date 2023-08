Χανιά

Σύλληψη αστυνομικού για διαφθορά: Οι καταγγελίες που έγιναν σε βάρος του

Συνεχίζονται οι έρευνες για την παράνομη δράση του αστυνομικού και του γιου του που συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για διαφθορά.

Ένας αξιωματικός της Αστυνομίας συνελήφθη στη Κρήτη προχθές Κυριακή, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, κατηγορούμενος για εκβίαση κατ' επάγγελμα, δωροληψία υπαλλήλου που αντίκειται στα καθήκοντά του και παράβαση καθήκοντος. Παράλληλα συνελήφθη και ένας ειδικός φρουρός, συγγενής του αξιωματικού, που κατηγορείται για απλή συνέργεια σε εκβίαση.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προηγήθηκαν καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες ο αστυνομικός, έχοντας ρόλο Διοικητή Υπηρεσίας, εκβίαζε συστηματικά ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της περιοχής, απαιτώντας και λαμβάνοντας χρηματικά ποσά, ώστε να μην συμμετέχουν σε διαδικασίες δημοπρασίας σχετικά με ενοικίαση αδειών καταστημάτων, καθώς και άλλους επαγγελματίες και ιδιώτες, με σκοπό το παράνομο οικονομικό του όφελος.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης μετέβη στη Κρήτη ειδικό κλιμάκιο αστυνομικών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, που πραγματοποίησε επιτόπια προανακριτική έρευνα στο νησί, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν τέσσερα θύματα της παράνομης δράσης του αξιωματικού.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν από καταγγέλουσα ότι «εκκρεμούσε» παράδοση χρηματικού ποσού ύψους 7.900 ευρώ. Οι αστυνομικοί προσημείωσαν τα χαρτονομίσματα και τα έδωσαν στην καταγγέλλουσα, η οποία μετά από οδηγίες που τις έδωσε ο κατηγορούμενος αξιωματικός, τα έριξε στο γραμματοκιβώτιο του σπιτιού του, απ' όπου τα παρέλαβε το συγγενικό του πρόσωπο.

Στη συνέχεια ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν να συνεργαστούν, με τον αξιωματικό να απευθυνθεί υβριστικές και υποτιμητικές εκφράσεις στους αστυνομικούς και στον δικαστικό λειτουργό, ενώ ο φάκελος με προσημειωμένα χαρτονομίσματα βρέθηκε πλησίον της εισόδου της οικίας τους. Στη συνέχεια συνελήφθησαν, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9.910 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

Οι υπόλοιπες καταγγελίες για τον συγκεκριμένο αξιωματικό αφορούσαν εκβιαστική λήψη μεγάλου χρηματικού ποσού από δικηγόρο, λήψη χρηματικού ποσού από ιδιώτη για ‘σβήσιμο' κλήσης και παρακώληση επισκευής ακινήτου ιδιοκτησίας ασφαλιστικής πράκτορα μέσω καταγγελιών για παράνομες οικοδομικές εργασίες, με σκοπό να το αποκτήσει ο ίδιος στη μισή τιμή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση και άλλων παρόμοιων έκνομων ενεργειών συνεχίζεται.

