Σάμος: μία βάρκα γεμάτη παιδιά εντόπισε το Λιμενικό (βίντεο)

Δείτε εικόνες από την διάσωση τους. Συνολικά τρεις επιχειρήσεις διάσωσης παράτυπων μεταναστών έγιναν στην Σάμο, μέσα σε λίγες ώρες..

Παιδιά τρομαγμένα σε μια φουσκωτή βάρκα, γαντζωμένα από τους δικούς τους, να κοιτάζουν αμήχανα τους άνδρες του Λιμενικού.

Αυτές είναι οι εικόνες από την τελευταία επιχείρηση διάσωσης παράτυπων μεταναστών που έγινε ανοιχτά της Σάμου και έδωσε στη δημοσιότητα το Λιμενικό.

ειδικότερα, πρωινές ώρες σήμερα, Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια ν. Σάμου, πλησίον του οικισμού «ΚΟΚΚΑΡΙ», ακινητοποιημένη λέμβο με ικανό αριθμό επιβαινόντων.

Το ανωτέρω Περιπολικό σκάφος προέβη στην περισυλλογή τριάντα έξι (36) αλλοδαπών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμένα Μαλαγαρίου Σάμου και είναι καλά στην υγεία τους. Η λέμβος στην οποία επέβαιναν ανωτέρω αλλοδαποί καταστράφηκε.

Στη συνέχεια παραδόθηκαν σε στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου, για να μεταφερθούν σε Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σάμου.

Εν τω μεταξύ, πρωινές ώρες σήμερα, Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης (Π.Α.Θ.) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στο πλαίσιο περιπολίας του στη θαλάσσια περιοχή βόρεια ν. Σάμου έναντι Καρλοβάσου, πνευστή λέμβο με ικανό αριθμό επιβαινόντων.

Άμεσα το πλήρωμα του Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προέβη στην ασφαλή περισυλλογή 27 συνολικά αλλοδαπών και τους μετέφερε με ασφάλεια στον λιμένα Μαλαγαρίου ν. Σάμου, ενώ τρεις εκ των ανωτέρω διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για παροχή πρώτων βοηθειών.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σάμου, ενώ η λέμβος καταστράφηκε.

Ακόμη, πρωινές ώρες σήμερα, Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά ν. Σάμου, πλησίον «ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ» ακινητοποιημένη λέμβο με ικανό αριθμό επιβαινόντων.

Το ανωτέρω Περιπολικό σκάφος προέβη στην περισυλλογή δεκατριών (13) αλλοδαπών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμένα Μαλαγαρίου ν. Σάμου και είναι καλά στην υγεία τους.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σάμου, ενώ η λέμβος καταστράφηκε.

