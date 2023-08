Δωδεκανήσα

Ρόδος: Απάτες με “δόλωμα” το Market Pass

Πώς οι επητίδειοι κατάφεραν να εξαπατήσουν τα θύματά τους.

Αφού όπως μεταδώσαμε προηγήθηκε αντίστοιχο περιστατικό στο Βόλο, τώρα δύο νέες υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης με δόλωμα το επίδομα «Μarketpass» και θύματα τρεις μετανάστες πολίτες Αλβανίας, αποτελούν τις τελευταίες ώρες αντικείμενο έρευνας των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου. Πιο συγκεκριμένα ο ένας, ηλικιας 37 χρόνων, κατήγγειλε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου ότι τη Δευτέρα 28 Αυγούστου δέχτηκε κλήση από ελληνικό αριθμό κινητής τηλεφωνίας και συνομίλησε με άγνωστο δράστη ο οποίος συστήθηκε ως λογιστής. Του ανέφερε ότι δικαιούται το επίδομα «Marketpass» και για το λόγο αυτό του ζήτησε να ακολουθήσει μια διαδικασία προκειμένου να το λάβει. Οταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαπίστωσε ότι είχε πραγματοποιήσει από τον λογαριασμό του μία μεταφορά του χρηματικού ποσού των 950 ευρώ. Ο άνδρας κατ΄πιν συνδέθηκε με την ηλεκτρονική του τραπεζική εφαρμογή και αντιλήφθηκε την απάτη. Πραγματοποίησε αίτημα αμφισβήτησης συναλλαγών προς την τράπεζα και αναμένει απάντηση. Την ίδια ημέρα καταγγέλθηκε από δύο ακόμα μετανάστες πολίτες Αλβανίας ηλικίας 40 και 50 ετών, ότι την 25η Αυγούστου 2023 και ώρα 14:30 ο πρώτος δέχθηκε κλήση από ελληνική τηλεφωνική σύνδεση και συνομίλησε με άγνωστο δράστη ο οποίος συστήθηκε ως λογιστής. Του ανέφερε ότι δικαιούται το επίδομα «Marketpass» κι ότι έπρεπε να ακολουθήσει μια διαδικασία για να το λάβει. Επειδή δεν είχε μαζί του την χρεωστική του κάρτα πραγματοποίησε τις καταθέσεις που του ζητήθηκαν από κάρτα με δικαιούχο τη σύζυγό του δεύτερου, συγκεκριμένα μία μεταφορά του χρηματικού ποσού των 2.900 ευρώ και μια μεταφορά του χρηματικού ποσού των 1.900 ευρώ. Κατόπιν τούτου αντιλήφθηκαν την απάτη. Δικογραφία σχηματίστηκε και αντίστοιχη έρευνα συνεχίζεται, από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Πηγή: Dimokratiki.gr