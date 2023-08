Μαγνησία

Αλόννησος: Παιδί τραυματίστηκε σε θαλάσσιο παιχνίδι

Σοβαρά τραυματίστηκε ένα παιδί ενώ έκανε θαλάσσιο παιχνίδι στην Αλόννησο.

Ένας 15χρονος τραυματίστηκε στο στήθος χθες στην Αλόννησο και χρειάστηκε να μεταφερθεί εκτάκτως αργά το βράδυ στον Βόλο, προκειμένου να εισαχθεί για νοσηλεία στο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί έπεσε στη θάλασσα από ύψος 4 περίπου μέτρων και τραυματίστηκε, ενώ βρισκόταν σε παραλία με βράχια. Μετά τον τραυματισμό του έκανε αιμοπτύσεις, γεγονός που προκάλεσε σοβαρή ανησυχία για την εξέλιξη της υγείας του.

Έτσι, διακομίσθηκε στις 10.30 χθες το βράδυ, στο λιμάνι του Βόλου με το πλωτό ασθενοφόρο του Λιμενικού Σώματος και αμέσως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο “Αχιλλοπούλειο” όπου και νοσηλεύεται.

Πηγή: gegonota.news

