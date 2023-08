Μεταναστευτικό: Διάσωση 17 ατόμων στη Σάμο (βίντεο)

Σάμος

Το Λιμενκό Σώμα στη διάρκεια περιπολίας εντόπισε και περισυνέλλεξε τους 17 μετανάστες προς διάσωσή τους. Ποια είναι τώρα η κατάσταση της υγείας τους.

Τις πρώτες πρωινές ώρες την Τετάρτη, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Σάμου, πλησίον του Ακρωτηρίου Πράσσου, ακινητοποιημένη λέμβο με 17 επιβαίνοντες, μετανάστες χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα.

Το περιπολικό σκάφος προέβη στην περισυλλογή των δεκαεπτά (μεταναστών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμένα του Μαλαγαρίου Σάμου και είναι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια παραδόθηκαν σε στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης και μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Ταυτοποίησης Αλλοδαπών Σάμου. Η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι μετανάστες καταστράφηκε.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σάμου.

