Κρήτη: Αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει (βίντεο)

"Άγιο είχαν" οι επιβάτες του οχήματος οι οποίοι αποβιβάστηκαν μετά από τη σύγκρουση αλλά πρίν από την ανάφλεξή του.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου Κρήτης το πρωί της Τετάρτης όταν εντοπίστηκε ένα φλεγόμενο αυτοκίνητο στον δρόμο για την Αγία Πελαγία Ηρακλείου, λίγο πριν την στροφή για Μαδέ και Λυγαριά.

Είχε προηγηθεί εκτροπή του αυτοκινήτου από την ομαλή του πορεία, σύγκρουση με το αριστερό όριο του οδοστώματος αλλά και μερική ανατροπή του, πράγμα που έφερε σε επαφή τον αναφλεκτήρα μηχανής με τα καύσιμα και προκάλεσε τη σχετική πυρκαγιά.

Από το αυτοκίνητο είχαν βγει έγκαιρα και με ασφάλεια πριν από την ανάφλεξη οι επιβαίνοντές του με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν ούτε θύματα ούτε καν τραυματίες, ενώ κλήθηκε η Πυροσβεστική προκειμένου να προχωρήσει στην κατάσβεση του οχήματος καθώς και η Τροχαία καθώς δημιουργήθηκαν ουρές χιλιομέτρων στον ΒΟΑΚ (Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης) και συγκεκριμένα στο ρεύμα από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο.

