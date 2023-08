Έβρος

Φωτιά στον Έβρο: Συνεχείς αναζωπυρώσεις - Εκκενώνονται οι περιοχές Γιαννούλη και Σιδηρώ

Μήνυμα εκκένωσης από το 112 εστάλη πριν λίγο στους κατοίκους και επισκέπτες των δύο περιοχών. Συνεχείς αναζωπυρώσεις στα δύο ενεργά μέτωπα σε Λεπτοκαρυά και Κοτρωνιά

Μήνυμα εκκένωσης από το 112 εστάλη πριν λίγο στους κατοίκους και επισκέπτες των περιοχών Γιαννούλη και Σιδηρώ στον Εβρο, όπου συνεχώς υπάρχουν εστίες αναζωπύρωσης.

Όσοι βρίσκονται στο Σιδηρώ καλούνται να απομακρυνθουν προς το Μέγα Δέρειο.

Όσοι βρίσκονται στην περιοχή Γιαννούλη, πρέπει να απομακρυνθούν προς Σουφλί.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Έβρο επιχειρούν 475 πυροσβέστες με 100 οχήματα, 16 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού από αέρος 11 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα.

Ανάμεσα στους πυροσβέστες που παλεύουν με τις φλόγες στον Έβρο είναι δυνάμεις από Κύπρο, Γερμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Γαλλία, Τσεχία, Ρουμανία, Σλοβακία, Αλβανία.

Στην Πάρνηθα, όπου συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, η Πυροσβεστική πραγματοποιεί κατασβέσεις μικρών εστιών που εμφανίζονται μέσα στην καμένη περιοχή κοντά στο Φρούριο της Φυλής.

Παραμένει και σήμερα υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών της επικράτειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που έχουν προκύψει λόγω του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών, ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

