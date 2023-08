Κυκλάδες

Πάρος - κοράκι: Συνελήφθη ο άνδρας που σταύρωσε το πουλί

Η είδηση έγινε γνωστή από χρήστη του Facebook που δημοσίευσε φωτογραφία του βασανισμένου πτηνού.

Εντοπίστηκε ο δράστης του αποτρόπαιου συμβάντος στην Πάρο, όπου κοράκι εντοπίστηκε σταυρωμένο σε στύλο, σε δημόσια θέα. Όπως ενημέρωσε η αστυνομία από τον Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου, Οδυσσέα Τσορμπατζόγλου, ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Εις βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ιστοσελίδα cycladeslive.gr.

Η είδηση έγινε γνωστή από χρήστη του Facebook που δημοσίευσε φωτογραφία του βασανισμένου πτηνού. Μάλιστα, όπως αναφέρουν χρήστες των social media, υπάρχουν Παριανοί που σταυρώνουν κοράκια και τα αφήνουν εκτεθειμένα, ώστε να διώχνουν άλλα πτηνά από τα χωράφια τους.

