Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε οινοποιείο - Ένας τραυματίας

Ένας άνδρας τραυματίστηκε από τη φωτιά που ξέσπασε στο οινοποιείο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Ένα άτομο τραυματίστηκε από πυρκαγιά που ξέσπασε σε οινοποιείο στη συμβολή των οδών στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Αρκαδίου, του δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε οινοποιείο, στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Αρκαδίου του δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 13 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2023

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Σε ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρεται ότι «Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οινοποιείο, στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Αρκαδίου του δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης, ειδοποιήθηκε η Υπηρεσία μας κατά τις μεσημεριανές ώρες σήμερα. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος δεκατρείς (13) πυροσβέστες με τέσσερα (4) οχήματα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στην επιχείρηση. Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα».





