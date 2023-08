Εύβοια

Εύβοια: Σορός βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα

Ποιος εντόπισε τη σορό στην παραλία Ωρεών.

Χθες στη παραλία Ωρεών, στη Βόρεια Εύβοια, ένας 70χρονος εντοπίστηκε από άλλους λουόμενους να επιπλέει νεκρός στη θάλασσα.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Ενα ακόμα θύμα προστέθηκε στη λίστα με αυτούς που χάνουν την ζωή του από πνιγμό.

Πριν από μερικές μέρες, σύμφωνα με το evima.gr, ένας ψαροντουφεκάς ηλικίας περίπου 50 ετών πνίγηκε στην παραλία Θαψά του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Το συμβάν έγινε στις 11 το βράδυ του Σαββάτου 19 Αυγούστου, ενώ αμέσως ενημερώθηκε το λιμενικό. Ο άτυχος άνδρας ήταν παραθεριστής και είχε πάει μαζί με έναν φίλο του για ψαροντούφεκο. Ξαφνικά ο φίλος του τον είδε χωρίς τις αισθήσεις του και βγήκε στη στεριά καλώντας βοήθεια.

Στην παραλία βρίσκονταν γιατροί και προσπάθησαν να του κάνουν μαλάξεις, δυστυχώς όμως δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν δεινός κολυμβητής και σύζυγος δύο παιδιών με πρώην πρωταθλήτρια Ελλάδας στον στίβο.

