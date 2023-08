Μύκονος: θαλαμηγός ήταν γεμάτη με παράτυπους μετανάστες (εικόνες)

Δωδεκανήσα

Που και πως εντοπίστηκε το κύκλωμα που χρησιμοποιούσε το πολυτελές σκάφος για να φέρει παράτυπους μετανάστες στην Ελλάδα.

Ενημερώθηκε μεσημβρινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή Μυκόνου, για αποβίβαση ικανού αριθμού αλλοδαπών από μηχανοκίνητο θαλαμηγό σκάφος, στην παραλία της Αγίας Άννας Καλαφάτη Μυκόνου.

Άμεσα στην περιοχή μετέβησαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, όπου εντόπισαν συνολικά 51 αλλοδαπούς (42 άνδρες, 8 γυναίκες και 1 ανήλικο), στο σύνολό τους στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων.

Στη συνέχεια, μετά από συντονισμένες ενέργειες του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενεργοποιήθηκαν τέσσερα (04) περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛΑ.ΚΤ. (Π.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ένα (01) Περιπολικό πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Π.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και ένα (01) ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και την ακινητοποίηση από το Π.Π.Λ.Σ. ενός θαλαμηγού σκάφος με όνομα «AURORA» σημαίας DELAWARE με τρεις επιβαίνοντες, το οποίο οδήγησε στον λιμένα Πάτμου.

Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι το παραπάνω σκάφος αποβίβασε νωρίτερα τους 51 προαναφερθέντες αλλοδαπούς στη ν. Μύκονο, οι οποίοι αναγνώρισαν τους τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες στην θαλαμηγό, ως διακινητές τους.

Από το Λιμεναρχείο Πάτμου συνελήφθησαν οι 3 αλλοδαποί, για παράβαση του άρθρου 30 του Ν.4251/14 (Υποχρεώσεις μεταφορέων), του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.3386/2005 (Παράνομη είσοδος και έξοδος από τη Χώρα) και του άρθρου 187 του Π.Κ. (Εγκληματική οργάνωση), σε συνδυασμό με το άρθρο 45 του Π.Κ. (Συναυτουργοί), ενώ το Θ/Γ και το βοηθητικό σκάφος του κατασχέθηκαν.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Μυκόνου.

