Έβρος

Έβρος - Φωτιά: οι άνεμοι μεγαλώνουν το μέτωπο

Ενισχύεται η ένταση και η έκταση του πύρινου μετώπου στον Έβρο. Εκατοντάδες πυροσβέστες και πολλά ενάρια μέσα επιχειρούν στην περιοχή.

Με το ενεργό μέτωπο της Κοτρωνιάς να μεγαλώνει σταδιακά από χθες καθώς οι νοτιάδες που πνέουν στην περιοχή ενισχύουν την ένταση της πυρκαγιάς, η κατεύθυνση της οποίας είναι ευμετάβλητη, συνεχίζεται για 13η ημέρα η μάχη κατάσβεσης με περαιτέρω αύξηση των επίγειων δυνάμεων στον Έβρο.

Η φωτιά από χθες κατευθύνθηκε προς Γιαννούλη Σουφλίου χωρίς -μέχρι στιγμής- να σπάει την άμυνα των αντιπυρικών ζωνών που δημιουργήθηκαν περιφερειακά του οικισμού όπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Μάχη αναχαίτισης δίνουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις κατάσβεσης και για τη διαφύλαξη του Μικρού (βόρειου) Πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς- Λευκίμης- Σουφλίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος επιχειρούν 582 πυροσβέστες με 129 οχήματα και 16 πεζοπόρα τμήματα, ενώ εκ περιτροπής στη διάρκεια της ημέρας συνδράμουν από αέρος 10 πυροσβεστικά αεροσκάφη και επτά ελικόπτερα.

Σημειώνεται ότι στις δυνάμεις κατάσβεσης συμπεριλαμβάνονται και οι ξένες αποστολές.