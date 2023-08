Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι έδειραν επίσης ανήλικο στη μέση του δρόμου!

Πώς συνέβη το επεισόδιο και ποιος ήταν ο λόγος της επίθεσης.

Μια όχι και τόσο αίσια έκβαση είχε το βράδυ της Τετάρτης για έναν ανήλικο από τη Θεσσαλονίκη, καθώς στη μέση του δρόμου έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από επτά αγνώστους, οι οποίοι μάλιστα ήταν και εκείνοι ανήλικοι.

Συγεκριμένα γύρω στις 22.00 ο 14χρονος νεαρός περπατούσε στην οδό Άλκη Καμπανού στου Χαριλάου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ομάδα επτά νεαρών μετά από φραστικό επεισόδιο πλησίασαν τον 14χρονο και του επιτέθηκαν, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά του στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύτηκε εκτός κινδύνου.

Οι λόγοι της επίθεσης έως τώρα παραμένουν άγνωστοι, ωστόσο η αστυνομία αναφέρει πως δεν επρόκειτο για οπαδικό επεισόδιο.

πηγή: thestival.gr

