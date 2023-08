Μεσσηνία

Φωτιά στην Μεσσηνία: Μήνυμα 112 για εκκένωση της Ασπροπουλιάς

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή. Επιχειρούν ενέριες και επίγεις δυνάμεις για την κατάσβεση της.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπροπουλιά Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 14.00 και καίει σε έκταση με καλαμιές και χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Μάλιστα, λίγο πριν τις 15:30 μήνυμα από το 112 εστάλη στην περιοχή Ασπροπουλιά λόγω της φωτιάς που έχει ξεσπάσει στη Μεσσηνία.

Το μήνυμα γράφει: «Ενεργοποίηση στη Μεσσηνία. Εάν βρίσκεστε στην περιοχή Ασπροπουλιά απομακρυνθείτε προς Καλαμάτα. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας».

