Γυναικοκτονία στα Χανιά: Ελαφρυντικά ζητάει ο δράστης (βίντεο)

Έφεση άσκησε ο 48χρονος κατά της πρωτοβάθμιας καταδίκης του, επιχειρώντας να μειώσει την ποινή του.

Η υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 54χρονης στα Μεσκλά Χανίων από τον Νορβηγό σύντροφό της, αναβιώνει σε δεύτερο βαθμό εκδίκασης την Παρασκευή στην αίθουσα του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου Χανίων. Η γυναίκα δολοφονήθηκε με άγριο τρόπο με 14 μαχαιριές από τον 48χρονο σύντροφό της μέσα στο σπίτι τους τον Ιανουάριο του 2021 και ο δράστης πρωτόδικα έχει καταδικαστεί σε ισόβια χωρίς ελαφρυντικά. Αναλυτικότερα το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης μιλούσε για 8 τραύματα τομής και 6 εκδορές από το μαχαίρι του δράστη, με πιο θανατηφόρο το ένα τραύμα τομής στην πλάγια τραχηλική χώρα, που είχε ως αποτελέσματα, τη ρήξη δεξιάς καρωτίδας, την απώλεια αίματος και εν τέλει το θάνατο.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα των Χανίων zarpanews.gr o δικηγόρος της οικογένειας της 54χρονης, το δικαστήριο αρχικά ήταν να πραγματοποιηθεί στις 5 Απριλίου. Τότε είχε παραστεί στην δίκη ο κατηγορούμενος, όμως ζήτησε αναβολή επειδή, όπως υποστήριζε, δεν ήξερε τι είχε γίνει σχετικά με τη διαδικασία και την υπεράσπισή του. Μάλιστα, είχε ζητήσει χρόνο ώστε να καλέσει άτομα δικά του, από την Νορβηγία για να μιλήσουν για την προσωπικότητά του.

Ο κατηγορούμενος, διαμαρτυρόμενος για το ότι τα αιτήματά του δεν έγιναν δεκτά, την Παρασεκυή απουσίαζε και εκπροσωπήθηκε από διαφορετικό δικηγόρο από τον πρώτο βαθμό, ένα δικηγόρο τον οποίο όρισε αυτεπάγγελτα το δικαστήριο. Το έγκλημα, όπως υποστήριξε ο δικηγόρος του 49χρονου, έγινε υπό την επήρεια μέθης και ζήτησε ελαφρυντικά, τα οποία όμως απορρίφθηκαν από το δικαστήριο. Στο πλαίσιο της συζήτησης για τις ελαφρυντικές περιστάσεις ο κατηγορούμενος ζήτησε να θεωρηθεί άτομο μειωμένου καταλογισμού, ενώ ισχυρίστηκε πως ήθελε να αυτοκτονήσει από τις τύψεις του. Να σημειωθεί ότι ο κατηγορούμενος εκτίει την ποινή του στις φυλακές της Αγυιάς.

Πηγή: Zarpanews.gr





