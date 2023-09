Χαλκιδική

Τροχαίο στη Χαλκιδική: Αυτοκίνητο “σφηνώθηκε” μέσα σε Pet-Shop (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τύχη δε σημειώθηκαν τραυατισμοί ενθρώπων ούτε και ζώων, ωστόσο οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν είναι σοβαρές.

-

Ένα ιδιαίτερο, αλλά και πολύ επικίνδυνο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στο Πευκοχώρι. Σύμφωνα με την τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Θεσσαλονίκης thestival.gr , αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν κατά μήκος κεντρικής οδού του χωριού, για άγνωστη αιτία εξετράπη της πορείας του, βγήκε από το οδόστρωμα και έπεσε με δύναμη σε παρακείμενο κατάστημα pet-shop, με αποτέλεσμα να "σφηνωθεί" όλο το αμάξωμα του οχήματος μέσα στο μαγαζί και μέσα να τα κάνει όλα, στην κυριολεξία "γυαλιά-καρφιά".

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στην ομάδα του Facebook “Συμβαίνει τώρα στη Χαλκιδική”, το αυτοκίνητο μπήκε σχεδόν ολόκληρο μέσα σε κατάστημα. Μετά το ατύχημα οι αστυνομικοί ήλεγξαν το χώρο και τα εμπλεκόμενα άτομα και επισήμαναν ότι δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί, ούτε ανθρώπων ούτε ζώων. Ωστόσο το αυτοκίνητο κατέστρεψε εντελώς την πρόσοψη , αλλά και μεγάλο μέρος των εσωτερικών χώρων του καταστήματος.

Πηγή: Thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Νέο εμβόλιο της Pfizer - Ποιοι μπορούν να το κάνουν

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία με βροχές (χάρτες)

Συνελήφθη Youtuber που κακοποιούσε και άφηνε νηστικά τα παιδιά της (βίντεο)