Σάμος

Σάμος: Εντοπισμός και διάσωση παράτυπων μεταναστών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού και από ποιον εντοπίστηκαν οι παράτυπο μετανάστες

-

Άλλοι 24 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό σήμερα το πρωί ανοικτά της Σάμου, στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά ν. Σάμου, πλησίον ακρωτηρίου Κότσικα.

Άμεσα στην περιοχή μετέβη Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου εντόπισε την λέμβο στην οποία επέβαιναν οι μετανάστες και περισυνέλλεξε είκοσι τέσσερια άτομα (16 άνδρες, 2 γυναίκες, 2 αγόρια και 2 κορίτσια) τα οποία και μετέφερε στον λιμένα Μαλαγαρίου, όπου παραδόθηκαν σε στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου, για να μεταφερθούν σε ΚΕΔ/Σάμου.

Τρεις εκ των ανωτέρω, διακομίστηκαν για παροχή πρώτων βοηθειών στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σάμου, ενώ η λέμβος καταστράφηκε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κέρκυρα: Μυστήριο με 22χρονη που βρέθηκε νεκρή σε παράδρομο

Συντάξεις: αλλάζουν οι ημερομηνίες πληρωμής από το τέλος Σεπτεμβρίου

Φωτιά στην Δαδιά: 25 παράτυποι μετανάστες απεγκλωβίστηκαν από πυροσβέστες