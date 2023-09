Χίος

Χίος: Φωτιά στο Δελφίνι

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 13 οχήματα.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής για φωτιά στην Χίο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Δελφίνι .

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Δελφίνι Χίου. Επιχειρούν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 13 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 1, 2023

Πυρκαγιές: Πολύ υψηλός κίνδυνος και το Σάββατο

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο για τέσσερις Περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Συγκεκριμένα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Έβρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας).