Έβρος - Φωτιά στην Δαδιά: Απειλούνται οικισμοί, ενισχύονται οι άνεμοι (εικόνες)

Για 15η ημέρα συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πύρινη λαίλαπα. Εκατοντάδες πυροσβέστες; δίνουν μάχη για να μείνει μακριά από τα χωριά η φωτιά.

Αδιάλειπτα συνεχίζεται η μάχη των δυνάμεων της Πυροσβεστικής στην πυρκαγιά στον Έβρο για ακόμη μία μέρα, καθώς συνεχίζει για 15η συνεχόμενη ημέρα το μεγαλύτερο πύρινο μέτωπο που αντιμετώπισε η χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια και τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά της Ευρωπαϊκής ηπείρου αυτή τη στιγμή.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την οριοθέτηση του μετώπου και τη μείωση της πιθανότητας για περισσότερες καταστροφές. Ωστόσο και η ήδη προκληθείσα καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη, αρκεί να αναφερθεί ότι τα εδάφη που κατακάηκαν υπολογίζονται περίπου στα 826.000 στρέμματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, σε διάσπαρτες ενεργές εστίες εντός της περιμέτρου των περιοχών Σουφλί, Κορνοφωλιά, Δαδιά, Κοτρωνιά, Σιδηρώ και Γιαννούλη.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η πυρκαγιά παρουσιάζει μία σχετικά πιο βελτιωμένη εικόνα από τις προηγούμενες ημέρες, κάτι ωστόσο που δεν εφησυχάζει τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας καθώς η ένταση των ανέμων αναμένεται να ενισχυθεί.

Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν 582 πυροσβέστες με 16 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 122 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών παρέχει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας με δυνάμεις από Γαλλία, Ισπανία, Κύπρο, Ρουμανία, Τσεχία, Βουλγαρία και Σλοβακία, καθώς και μέσω διακρατικών συμφωνιών η Αλβανία και η Σερβία.

Επίσης, συνδρομή παρέχουν μεγάλος αριθμός εθελοντών πυροσβεστών, δυνάμεις που έχουν διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας και η Ελληνική Αστυνομία, καθώς υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών.

Που επελαύνει τώρα η φωτιά

Τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο επίκεντρο της μάχης ήταν το Ρέμα Δαδιάς (Διαβολόρεμα), για το οποίο έχει τουλάχιστον διανοιχτεί μεγάλης έκτασης αντιπυρική ζώνη. Το συγκεκριμένο μέτωπο απειλεί ανοιχτά παρακείμενους οικισμούς και γι’ αυτό κρίθηκε αναγκαία από το Πυροσβεστικό Σώμα η μαζική επιχείρηση επίγειων τμημάτων για την προσπάθεια κατάσβεσης «πρόσωπο με πρόσωπο» και τη διατήρηση της φλόγας μακριά από τις κατοικημένες περιοχές.

Από τις υπόλοιπες εστίες που δεν έχουν οριοθετηθεί, πιο ανησυχητική για τα στελέχη του Σώματος θεωρείται η εστία κοντά στο χωριό Σιδήρω, που πέρα από το ίδιο το χωριό, απειλεί να προσεγγίσει επίσης τα χωριά Πρωτοκλήσι, Αγριάνη και Κυριακή, αν διασχίσει την πλαγιά που “της απομένει” μέχρι τις θέσεις αυτές.

Κίνδυνος πυρκαγιάς

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς –κατηγορίας 4– για τις περιοχές των δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου και κατηγορίας 3 για τις περιοχές των δασαρχείων Διδυμοτείχου και Σαμοθράκης, προβλέπεται για το Σάββατο, σύμφωνα με τον σχετικό χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε πανελλαδικό επίπεδο, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Έβρου πλην περιοχών Διδυμοτείχου και Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας).

Παράλληλα, σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της επικράτειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις που έχουν προκύψει λόγω του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών, ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Απαγόρευση προσέγγισης σε δάση

Με απόφαση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Έβρου, από 7.30 το πρωί Σαββάτου έως ίδια ώρα το πρωί Κυριακής, απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και η κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων στις δασικές περιοχές:

Αναδασώσεις Κίρκης – Συκορράχης,

χώρος αναψυχής Συκορράχης,

αναδασώσεις Λουτρού,

περιαστικό δάσος Νίψας,

περιαστικό δάσος Άβαντα,

χώρος αναψυχής Άβαντα – Αισύμης,

αναδασώσεις και χώρος αναψυχής Μεσημβρίας,

αναδασώσεις Κομάρου – Ατάρνης,

δασική περιοχή Δερβένι – Σλίβα (Παλιά Νίψα),

χώροι αναψυχής Λεπτοκαρυάς (3 χώροι),

χώρος αναψυχής Καλλιθέας,

δάσος και χώρος αναψυχής Ιάνα,

περιαστικό δάσος Παλαγίας (βόρεια, νότια και γήπεδο Παλαγίας),

χώρος αναψυχής Λουτρών,

δασική περιοχή Αετοχωρίου-Πεύκων-Λουτρού,

κατασκήνωση Μάκρης, αναδασώσεις έναντι Κ.Α.Α.Υ. Μάκρης, πλατανότοπος Μαΐστρου,

περιαστικό δάσος Πυλαίας,

περιαστικό δάσος Μελίας,

περιαστικό δάσος Φερών,

άλσος γαλλικού σταθμού Ο.Σ.Ε.,

καταφύγιο ‘Αγριας Ζωής Καβησού (Κ.Α.Ζ.),

περιοχή συμπλέγματος Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου (Προβατώνας – Λευκίμμη – Δαδιά – Γιαννούλη – Κοτρωνιά),

δασική περιοχή Λευκίμης – Βυρίνης – Κιτρινόπετρας,

χώρος αναψυχής «Κατρατζήδες»,

χώρος αναψυχής «Τρεις Βρύσες» και περιαστικό δάσος Χώρας Σαμοθράκης.

Για τις περιοχές του δασαρχείου Διδυμοτείχου (κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 3) ισχύει το μέτρο από τις 8:00 το πρωί Σαββάτου έως τις 22:00 το βράδυ της ίδιας μέρας, στις αναδασώσεις-χώρος αναψυχής Τσίγγλας.

Πηγή βίντεο: Evros-news.gr

