Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε περίπτερο για 13η φορά! (βίντεο)

Ο υπάλληλος ξέφυγε της προσοχής του ληστή, πάτησε το συναγερμό και έσωσε τις εισπράξεις.

«Σε αυτό το σημείο εδώ, με πλησιάζει μου βγάζει το μαχαίρι και μου λέει φέρε τα λεφτά. Σε αυτό το σημείο με σπρώχνει με το χέρι του, εκμεταλλεύομαι την ώθηση και πάω πίσω από τον πάγκο» Πρόκειται για το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας το οποίο έδειξε ο Θανάσης, υπάλληλος καταστήματος του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό για την απόπειρα ληστείας η οποία του συνέβη, για 13η μάλιστα φορά στο μαγαζί όπου εργάζεται.

«Ο ληστής ξέρει ότι υπάρχει κάμερα. Έχει κρύψει το πρόσωπό του. Κρατά μαχαίρι. Αιφνιδιάζει εμένα που κάθομαι αμέριμνος έξω από το κατάστημα. Με σπρώχνει και μου ζητάει τις εισπράξεις. Στην αρχή σαστίζω. Ο ληστής συνεχίζει να με απειλεί. Ξαφνικά και πριν με καταλάβει, παίρνω φόρα, πηδάω “πάνω” από τον πάγκο (!) και “προσγειώνομαι” στην πλευρά του ταμείου. Βρίσκω την ευκαιρία και αμέσως πατάω το κουμπί του συναγερμού. Ο ληστής ακούει τη σειρήνα, πανικοβάλλεται και το βάζει στα πόδια», περιγράφει ο υπάλληλος μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Οι εικόνες έρχονται να προστεθούν στην αλυσίδα των επιθέσεων στο συγκεκριμένο κατάστημα που μέσα σε 3 χρόνια έχουν φτάσει τις 13.«Είναι πάνω από 12 φορές πλέον και είναι σίγουρο ότι θα μπούμε στο βιβλίο των ρεκόρ Γγκίνες», αναφέρει ο ιδιοκτήτης.

Ήταν τον περασμένο Μάρτιο όταν η ληστεία στο συγκεκριμένο κατάστημα ολοκληρώθηκε. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι 4 κουκουλοφόροι μπήκαν από την είσοδο και υπό την απειλή όπλου έφυγαν με τις εισπράξεις που υπήρχαν στο ταμείο. Λίγους μήνες αργότερα επαναλαμβάνεται ένα ανάλογο περιστατικό με έναν κουκουλοφόρο να ακινητοποιεί τον έναν και μοναδικό υπάλληλο που είχε βάρδια εκείνη την ώρα. Οι επιθέσεις δεν σταματούν και η ανασφάλεια κυριαρχεί. Με τα όσα συμβαίνουν στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης να αποτυπώνουν την εξαιρετικά δύσκολη καθημερινότητα για επιχειρηματίες και υπαλλήλους.





