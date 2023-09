Ηράκλειο

Κρήτη: ανήλικοι απείλησαν και έκλεψαν ανήλικους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η καταγγελία που έκαναν τα παιδιά για μια παρέα εφήβων, που τους άρπαξε χρήματα με την απειλή βίας.

-

Μια καταγγελία που έγινε την Πέμπτη στις Αρχές στο Ηράκλειο, ερευνά με προσοχή η ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μια παρέα τριών ανηλίκων αγοριών, όπως αναφέρει η καταγγελία που έγινε στις αρχές, έπεσε θύμα κλοπής από μια άλλη παρέα ανηλίκων.

Το περιστατικό φέρεται να έγινε στην περιοχή της Θερίσου, στο Ηράκλειο, με τα θύματα να αναφέρουν ότι η δεύτερη παρέα των μεγαλύτερων παιδιών τους προσέγγισε σε δρόμο και απειλώντας τους, τούς απέσπασαν το ποσό των 20 ευρώ.

Η σχετική καταγγελία έγινε από τους γονείς των παιδιών και την υπόθεση ερευνά η Ασφάλεια Ηρακλείου.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: ισχυρό μελτέμι και μπόρες το Σάββατο

Νέες ταυτότητες: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Διαρκές Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: “τελική ευθεία” για την διαδοχή του Τσίπρα