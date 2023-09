Έβρος

Φωτιά στον Έβρο: Μήνυμα 112 μετά από αναζωπύρωση (εικόνες)

Ο Έβρος καίγεται για 15η ημέρα. Μήνυμα για εκκένωση στη Λευκίμμη.

Μάχη δίχως τέλος δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην πυρκαγιά στον Έβρο για ακόμη μία μέρα, καθώς συνεχίζει για 15η συνεχόμενη ημέρα το μεγαλύτερο πύρινο μέτωπο που αντιμετώπισε η χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια και τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά της Ευρωπαϊκής ηπείρου αυτή τη στιγμή.

Μήνυμα από το 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στη Λευκίμμη να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς το Τυχερό.

Το μήνυμα γράφει: «Ενεργοποίηση 112 στον Έβρο. Εάν βρίσκεστε στην περιοχή Λευκίμμη απομακρυνθείτε προς Τυχερό. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας!? Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Νωρίτερα, μήνυμα από το 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στη Λευκίμμη ώστε να είναι σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς που καίει εδώ και δύο εβδομάδες στον Έβρο.

Το μήνυμα αναφέρει: «Ενεργοποίηση 112. Έβρος. Λευκίμμη. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα!? Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Η φωτιά κινείται προς το χωριό και το στρατόπεδο της 7ης Ταξιαρχίας

Σύμφωνα με το evros-news.gr, έχει καεί ήδη ένα μαντρί και η φωτιά κινείται προς το χωριό και το στρατόπεδο της 7ης Ταξιαρχίας.

Φωτιά έκαψε μαντρί και ζώα στη Λευκίμη Σουφλίου

Στην περιοχή οι άνεμοι είναι ισχυροί, με βορειοανατολική κατεύθυνση, και με ισχύ 5 μποφόρ.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις κατάσβεσης, επίγειες και εναέριες, προσπαθώντας με συνεχόμενες ρίψεις νερού να αναχαιτίσουν τη φωτιά, η ένταση της οποίας διαφοροποιείται ανά διαστήματα. Στον Νομό, σύμφωνα με τη ΓΓΠΠ υπάρχει και σήμερα πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Οι ρίψεις νερού συνεχίζονται και σε αρκετά σημεία από τα οποία έχει περάσει ήδη η πύρινη λαίλαπα για την αποτροπή του κινδύνου αναζωπυρώσεων.

Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν 582 πυροσβέστες με 16 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 122 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Σε γενική επιφυλακή το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος

Σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της επικράτειας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος. Η Πυροσβεστική διαψεύδει ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο, η οποία κάνει λόγο για «άρση της γενικής επιφυλακής», χαρακτηρίζοντάς την «ψευδή».

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρει:

Ανακοινώνεται ότι παραμένουν σε ισχύ τα διαλαμβανόμενα του υπ’ αριθμ. 2920 Φ. 216.10/21-08-2023 εγγράφου του ΕΣΚΕΔΙΚ, με θέμα «Γενική Επιφυλακή Προσωπικού».

Επειδή αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο ψευδής ανακοίνωση, σχετικά με την άρση της γενικής επιφυλακής, δόθηκε εντολή στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες να επιληφθούν του θέματος.

Φωτογραφίες: evros-news.gr

