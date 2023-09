Κορινθία

Κορινθία: Φωτιά στο Στεφάνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο μέσα σε ρεματιά

-

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνι Κορινθίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε στις 16.40 σε δασική έκταση, σε δύσβατο σημείο μέσα σε ρεματιά, και δεν απειλείται κάποιος οικισμός.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 7 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη.

Ειδήσεις σήμερα:

Μίκης Θεοδωράκης: Μνημόσυνο και τελετή ονοματοδοσίας στα Χανιά (εικόνες)

Νέες ταυτότητες: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Διαρκές Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: “τελική ευθεία” για την διαδοχή του Τσίπρα