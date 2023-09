Σέρρες

Σέρρες: Πού και πώς εντοπίστηκε η 18χρονη Πετρούλα

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου "Το χαμόγελο του παιδιού"

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 18χρονης Πετρούλας από τις Σέρρες

Στην ανακοίνωση του, "Το Χαμόγελο του Παιδιού" αναφέρει:

"Η περιπέτεια της Παλάζη (επ.) Πετρούλας (ον.), 18 ετών, έληξε σήμερα, 02/09/2023, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Χάρη στην αποτελεσματικότητα του μηχανισμού Missing Alert, ευαισθητοποιημένος πολίτης κάλεσε στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες-1017», ο Οργανισμός μας ενημέρωσε τις αρμόδιες Αρχές και κατόπιν αστυνομικών ερευνών η Παλάζη (επ.) Πετρούλα (ον) εντοπίστηκε στην περιοχή των Μεγάρων Αττικής και είναι καλά στην υγεία της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Παλάζη (επ.) Πετρούλα (ον.) και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί".

