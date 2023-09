Θεσσαλονίκη

Τροχαία - Θεσσαλονίκη: Σαφάρι ελέγχων κοντά σε κέντρα διασκέδασης

Διπλοπαρκαρισμένα οχήματα, παράνομη στάθμευση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης μπήκαν στο στόχαστρο τροχονομικών ελέγχων

Διπλοπαρκαρισμένα οχήματα, παράνομη στάθμευση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης μπήκαν στο στόχαστρο τροχονομικών ελέγχων σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και βεβαιώθηκαν το τελευταίο διήμερο 126 σχετικές παραβάσεις.

Με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου των «διπλοπαρκαρισμένων», ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχουν κέντρα διασκέδασης, καθώς και της οδήγησης υπό την επίδραση οινοπνεύματος, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί συστηματικά στοχευμένους ελέγχους.

Στο πλαίσιο αυτό, μόνο την Παρασκευή και το Σάββατο (1 και 2 Σεπτεμβρίου), τόσο στο κέντρο της πόλης όσο στην Πλατεία Λαγκαδά, αλλά και σε περιοχές των Διαβατών, Σταυρού, Ολυμπιάδας και Ν. Μηχανιώνας, αστυνομικοί των Τμημάτων Τροχαίας Λητής, Θέρμης, Χαλκηδόνας και Ασπροβάλτας, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησαν ελέγχους σε 846 οχήματα και βεβαίωσαν 24 παραβάσεις που αφορούσαν σε μέθη και 71 σχετικές με διπλοπαρκάρισμα.

Επιπλέον, κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας, αστυνομικοί Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Πέλλας, παρείχαν συνδρομή με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων στο κέντρο της πόλης, πραγματοποιώντας ελέγχους οχημάτων και βεβαιώνοντας 31 παραβάσεις, που αφορούσαν σε παράνομες σταθμεύσεις.

Παρόμοιες αστυνομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς.

