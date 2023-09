Θεσσαλονίκη

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Ανατροπή νταλίκας - Στο νοσοκομείο ο οδηγός (εικόνες)

Οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να ντελαπάρει. Με δυσκολία η κυκλοφορία των οχημάτων.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απομάκρυνσης νταλίκας, που ανετράπη στις 5.15 τα ξημερώματα στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων.

Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε με ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, ενώ η κίνηση στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία (αρχικά έκλεισαν η αριστερή και μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας- στη συνέχεια μόνο η αριστερή).

Στο ίδιο ύψος, αλλά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, είχε σημειωθεί λίγη ώρα νωρίτερα άλλο ένα τροχαίο ατύχημα, με υλικές μόνο ζημιές, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο προσέκρουσε σε προστατευτικές μπαριέρες και ακινητοποιήθηκε.

Τα δύο συμβάντα φαίνεται να οφείλονται στην ολισθηρότητα του οδοστρώματος, καθώς το πρωί εκδηλώθηκε καταιγίδα στη Θεσσαλονίκη.

