Κοζάνη

Φωτιά - Κοζάνη: Συνελήφθη άντρας για εμπρησμό από πρόθεση

Πού και πώς εντοπίστηκε ο άνδρας.

Για εμπρησμό από πρόθεση συνελήφθη άνδρας στην Κοζάνη, καθώς φέρεται ως υπαίτιος φωτιάς που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο σε δασική - χορτολιβαδική έκταση, στην τοπική κοινότητα Νέας Νικόπολης.

Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

