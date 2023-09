Φθιώτιδα

Κακοκαιρία “Daniel” - Φθιώτιδα: Χείμαρρος παρέσυρε αυτοκίνητο εν κινήσει (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στιγμιότυπα από την υπράνθρωπη προσπάθεια των Αρχών να απεγκλωβίσουν τον 43χρονο οδηγό και να σώσουν τη ζωή του.

-

Φαίνεται ότι μόλις η χώρα αρχίζει να ελπίζει την έξοδό της από τη δίνη των καταστροφικών πυρκαγιών, την περιμένουν στο πλαίσιο και της κλιατικής κρίσης, οι νέες ταλαιπωρίες από τις ισχυρές πλημμύρες και υπερχειλίσεις του φθινοπώρου.

Συγκεκριμένα συναγερμός σήμανε στις Αρχές λίγο πριν τις 15.00 τη Δευτέρα όταν, σύμφωνα με την τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Λαμίας lamiareport.gr , αυτοκίνητο με 43χρονο οδηγό παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού Ξηριά στη Ροδίτσα Φθιώτιδας.

Η ξαφνική νεροποντή που προηγήθηκε είχε ως αποτέλεσμα να φουσκώσει ο χείμαρρος, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες ήταν προσπελάσιμος, με αποτέλεσμα ο οδηγός να μην καταλάβει τον κίνδυνο, και να παρασυρθεί για αρκετά μέτρα από τα νερά.

Ο άνδρας σκαρφάλωσε στην οροφή του αυτοκινήτου του και οι πυροσβέστες έστησαν επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του, η οποία είχε αίσια κατάληξη.

Εικόνες από την παράσυρση και τον απεγλωβισμό του:

Πηγή: Lamiereport.gr

Ειδήσεις σήμερα

Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Νεκρός 23χρονος - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του

Κορινθιακός: Κολύμπησε 131 χλμ και κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ (εικόνες)

Νέος Κόσμος: Άνδρας ταμπουρώθηκε σπίτι του - Αναφορές ότι είναι ένοπλος