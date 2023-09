Λέσβος

Φωτιά στη Λέσβο από λεωφορείο που τυλίχθηκε στις φλόγες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς βγήκαν σώοι από το όχημα, οδηγός και επιβάτης και πώς η φωτιά προχώρησε σε παρακείμενα ελαιοκτήματα.

-

Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στη Λέσβο, συγκεκριμένα στη Μυτιλήνη στη θέση «Γαϊδαρανήφορος» . Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τη στροφή των Αλυφαντών σε εν κινήσει λεωφορείο, που εκτελούσε αστικό δρομολόγιο και για άγνωστο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το λεωφορείο σύμφωνα με πληροφορίες, κινείτο από Λουτρά προς Μυτιλήνη την ώρα που ξεκίνησε η πυρκαγιά και βγήκε εκτός πορείας, καταλήγοντας σε σημείο πολύ κοντά σε σπίτια. Ο οδηγός και ο μοναδικός επιβάτης, κατάφεραν να βγουν έξω από το φλεγόμενο όχημα και είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία καίγονται ελαιόδεντρα στην περιοχή, ενώ το περιστατικό αν και αρκετά σοβαρό, φαίνεται ότι είναι υπό έλεγχο. Στο σημείο από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να μην επεκταθεί η φωτιά.

Πηγή: StoNisi.gr

Ειδήσεις σήμερα

Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Νεκρός 23χρονος - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του

Κορινθιακός: Κολύμπησε 131 χλμ και κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ (εικόνες)

Νέος Κόσμος: Άνδρας ταμπουρώθηκε σπίτι του - Αναφορές ότι είναι ένοπλος