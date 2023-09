Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Καταγγελία γυναίκας ότι την ακολουθούσε άνδρας και αυτοϊκανοποιούταν

Η καταγγελία γυναίκας και ο τρόπος που κατάφερε να ξεφύγει από τον άνδρα που την ακολούθησε.

Μήνυση για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατέθεσε 33χρονη στο Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

Όπως έγινε σήμερα γνωστό, η 33χρονη ανέφερε ότι την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι της, στην περιοχή της Άνω Πόλης, στη Θεσσαλονίκη, στις δύο τα ξημερώματα την περασμένη Τετάρτη, διαπίστωσε ότι την ακολουθούσε άνδρας, ο οποίος αυτοϊκανοποιούταν.

Στη συνέχεια, απομακρύνθηκε από το σημείο και κατάφερε να μπει στην πολυκατοικία όπου μένει.?

