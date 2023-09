Ηλεία

Κακοκαιρία Daniel: Πυκνό χαλάζι και μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel από την Ηλεία, δημιουργώντας δεκάδες προβλήματα.

-

Μεγάλες καταστροφές στις καλλιέργιες της ελιάς αλλά και σε άλλα είδη προκάλεσε το πρώτο πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel σπό την Ηλεία και συγκεκριμένα στα χωριά Λούβρο, Υψηλόν και Βασιλάκι.

Λίγο μετά τις τέσσερις το απόγευμα η βροχόπτωση ήταν έντονη συνοδευόμενη από πολύ πυκνό χαλάζι που κάλυψε τα πάντα και ράβδισε τις ελιές.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βασιλακίου, Ανδρέας Στάμος, ανέφερε πως προκλήθηκαν αρκετά προβλήματα, εστιάζοντας κυρίως στα ελαιόδεντρα, όπου οι ελιές σχηματίζουν πλέον στρώμα στο έδαφος.

Ακόμα σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, ενώ υπήρξαν και περιστατικά άντλησης υδάτων από πλημμυρισμένα κτήρια μέσα στο Βασιλάκι.

Για πρωτοφανούς έντασης φαινόμενο έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Δυτ. Ελλάδας και πρόεδρος των Γεωπόνων Ηλείας Τάσος Τσάκωνας, καθώς όπως σημείωσε η χαλαζόπτωση ήταν τόσο πυκνή που είχε περιορίσει στο απόλυτο την ορατότητα.

Σε ότι αφορά τα δέντρα, είτε πρόκειται για ελιές, είτε για άλλα καρποφόρα, σημείωσε πως όλα ραβδίστηκαν με μεγάλη ένταση από το χαλάζι...

Δείτε εικόνες από την καταστροφή που προκάλεσε στην περιοχή η κακοκαιρία:

πηγή: ilialive.gr