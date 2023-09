Θεσσαλονίκη

Κακοκαιρία “Daniel”: Μήνυμα του 112 και για την Θεσσαλονίκη

Το μήνυμα συστήνει στους πολίτες να περιορίσουν δραστικά τις μετακινήσεις τους, διευκολύνοντας το έργο των Αρχών

Μήνυμα από το 112 έλαβαν μετά τις 9.30 το πρωί κάτοικοι της Θεσσαλονίκης για την κακοκαιρία Daniel που είναι σε εξέλιξη και πλήττει περιοχές της χώρας.

Το μήνυμα συστήνει στους πολίτες να περιορίσουν δραστικά τις μετακινήσεις τους, διευκολύνοντας το έργο των Αρχών.

Μέχρι στιγμής δεν αναφέρθηκαν προβλήματα στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης από την επέλαση της κακοκαιρίας.

