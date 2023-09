Μαγνησία

Κακοκαιρία “Daniel” - Βόλος: “Έχουμε ανεβεί στην ταράτσα και περιμένουμε βοήθεια” (βίντεο)

Συνεχίζει την σφοδρή επέλασή της η κακοκαιρία στο Βόλο. Δραματική έκκληση κατοίκου στον ΑΝΤ1

"Είμαστε σε ταράτσα 4 άνθρωποι με ένα μικρό παιδί, μούσκεμα και δεν έχουμε βοήθεια από κανέναν" λέει με τρεμάμενη φωνή κάτοικος του Βόλου.

"Το νερό είναι δύο μέτρα, όλα τα σπίτια και τα καταστήματα είναι πλημμυρισμένα και δεν υπάρχει κανείς να μας βοηθήσει" αναφέρει στο δελτίο του ΑΝΤ1 η κ. Ελευθερία.

Η ίδια ζητά βοήθεια και τονίζει πως "η μία κυρία έχει πάθει κρίση πανικού".





Απαγόρευση κυκλοφορίας και σε όλο το ορεινό οδικό δίκτυο της Μαγνησίας

Απαγόρευση κυκλοφορίας, εκτός από τη μητροπολιτική περιοχή του Βόλου, επιβάλλεται από τις 11:20 και σε όλη την περιοχή του Πηλίου και την ορεινή Μαγνησία γενικότερα, λόγω της επιδείνωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

?? Ενεργοποίηση 1?1?2?



?? Με εντολή της @hellenicpolice απαγορεύεται η κυκλοφορία στο ορεινό δίκτυο του νομού #Μαγνησίας λόγω εξέλιξης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων — 112 Greece (@112Greece) September 5, 2023

Νεότερο μήνυμα του 112 αναφέρει ότι "με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας απαγορεύεται η κυκλοφορία στο ορεινό δίκτυο του Νομού Μαγνησίας λόγω εξέλιξης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων".





200 τόνοι νερού σε 24 ώρες

Είναι χαρακτηριστικό ότι τις τελευταίες 24 ώρες έχουν πέσει 200 τόνοι νερού ανά στρέμμα στον Βόλο, 300 στην Πορταρία και 516 στη Ζαγορά Πηλίου με τον μετεωρόλογο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, να σχολιάζει ότι «δεν θυμάμαι άλλη φορά σε 24 ώρες 500χιλιοστά βροχής και θα βρέχει έντονα για πολλές ώρες ακόμα !!!».

Όπως είιπε, δε, ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής μέσα σε δύο ώρες το πρωί της Τρίτης έπεσαν 12.000 κεραυνοί σε Λάρισα και Βόλο.

Προβλήματα στις συγκοινωνίες - Ακύρωση δρομολογίων στη σιδηροδρομική γραμμή Λάρισα -Βόλος -Λάρισα

Παράλληλα, τα δρομολόγια στη σιδηροδρομική γραμμή Λάρισα -Βόλος -Λάρισα δεν πραγματοποιούνται, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Περιορισμένα είναι και τα δρομολόγια λεωφορείων και εκτελούνται μόνο προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ακινητοποιημένα είναι και τα λεωφορεία των Αστικών Συγκοινωνιών Βόλου και δεν εκτελούν δρομολόγια τόσο στο κέντρο,όσο και στα προάστια.

«Έσπασε» ο Κραυσίδωνας

Παράλληλα, από τον τεράστιο όγκο της βροχής «έσπασε» ο χείμαρρος Κραυσίδωνας φέρνοντας μεγάλη ποσότητα νερού, λάσπης και φερτών υλών πλημμυρίζοντας και σπίτια. Η κατάσταση είναι άκρως επικίνδυνη στη γύρω περιοχή, ενώ και η περιοχή του Old City έχει πλημμυρίσει.

Στην περιοχή των επτά Πλατανιων η λάσπη πνίγει τα πάντα









