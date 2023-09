Μαγνησία

Κακοκαιρία “Daniel” - Βόλος: Δρόμος άνοιξε στα δύο (εικόνες)

Ο δρόμος στην Άνω Λεχώνια άνοιξε λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού που έπληξε την περιοχή

Η κακοκαιρία Daniel επελαύνει στη Μαγνησία, με τις στιγμές να είναι πολύ δύσκολες για τους κατοίκους όλου του νομού.

Στα Άνω Λεχώνια, ο δρόμος που βρίσκεται πίσω από το Δημοτικό Σχολείο άνοιξε στα δύο λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού που έπληξε την περιοχή.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, έχει ως εξής:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Αγιοκάμπου - Κόκκινου Νερού, από το ύψος της γέφυρας «ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ» έως τον οικισμό Κουτσουπιά.

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Βόλου .

Απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο ορεινό δίκτυο του νομού Μαγνησίας ( Πήλιο ).

Έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο της νήσου Σκιάθου.

Έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ριζομύλου – Καναλίων από τη διασταύρωσή της με την ΠΕΟ Λάρισας Βόλου μέχρι το χωριό Κανάλια και στην επαρχιακή οδό Βόλου – Καναλίων από το ύψος του χωριού Κερασιά και μέχρι το χωριό Κανάλια.

Έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική οδό Βόλου – Ζαγοράς (κάτω κλάδος) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από την διασταύρωσή της με την οδό Σταδίου μέχρι την Αγριά.

Έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Βόλου Παληουρίου από τη διασταύρωσή της με την οδό Λαρίσης (οδός Δερβενακίων) στο ύψος του κυκλικού κόμβου έως τον οικισμό Διμήνι.

Εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας και εκτάκτου ανάγκης

200 τόνοι νερού σε 24 ώρες

Είναι χαρακτηριστικό ότι τις τελευταίες 24 ώρες έχουν πέσει 200 τόνοι νερού ανά στρέμμα στον Βόλο, 300 στην Πορταρία και 516 στη Ζαγορά Πηλίου με τον μετεωρόλογο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, να σχολιάζει ότι «δεν θυμάμαι άλλη φορά σε 24 ώρες 500χιλιοστά βροχής και θα βρέχει έντονα για πολλές ώρες ακόμα !!!».

Όπως είιπε, δε, ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής μέσα σε δύο ώρες το πρωί της Τρίτης έπεσαν 12.000 κεραυνοί σε Λάρισα και Βόλο.

«Έσπασε» ο Κραυσίδωνας

Παράλληλα, από τον τεράστιο όγκο της βροχής «έσπασε» ο χείμαρρος Κραυσίδωνας φέρνοντας μεγάλη ποσότητα νερού, λάσπης και φερτών υλών πλημμυρίζοντας και σπίτια. Η κατάσταση είναι άκρως επικίνδυνη στη γύρω περιοχή, ενώ και η περιοχή του Old City έχει πλημμυρίσει.

Στην περιοχή των επτά Πλατανιων η λάσπη πνίγει τα πάντα

Πηγή: thenewspaper.gr

