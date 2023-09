Τρίκαλα

Κακοκαιρία “Daniel” - Τρίκαλα: Καταρρακτώδης βροχή και κατολισθήσεις (βίντεο)

Ποιές περιοχές του νομού βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για πλημμύρες και σε ποια σημεία σημειώθηκαν μικροκατολισθήσεις.

Στη δίνη της κακοκαιρία φαίνεται να μπαίνει σταδιακά και η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Μέχρι τη Δευτέρα τα φαινόμενα ήταν ομαλά με ποτιστική βροχή. Από τη Δευτέρα το βράδυ όμως τα φαινόμενα άρχισαν να γίνονται πιο έντονα, άρχισε να βρέχει καταρρακτωδώς συνεχώς συνοδεία αστραπόβροντων, και από την Τρίτη το πρωί οι δρόμοι είναι γεμάτοι νερά.

Σε αυξημένο επίπεδο ετοιμότητας βρίσκεται εξάλλου από τη Δευτέρα ακόμα, ολόκληρος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύλης Τρικάλων, εν όψει της βροχής η οποία πέφτει ασταμάτητα σε ολόκληρο το δήμο και η οποία σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ, θα συνεχίσει και την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Ζιάκα, τα προβλήματα προς το παρόν εντοπίζονται στις ορεινές Κοινότητες, Παλαιοκαρυά και, Πετροχώρι και περιορίζονται σε κατολισθήσεις μικρών βράχων, χωρίς να έχουν προκαλέσει κάποια ιδιαίτερα προβλήματα.

Μηχανήματα του Δήμου Πύλης βρίσκονται σε όλα τα σημεία, καθαρίζοντας τους δρόμους. Προβλήματα διακοπής ρεύματος αντιμετώπιζε από τη Δευτέρα το Ροπωτό, τα οποία, σύμφωνα με το ΔΕΔΔΗΕ, οφείλονται σε καταπτώσεις κλαδιών επάνω στα καλώδια του δικτύου της, προκαλώντας βραχυκύκλωμα και διακοπές. Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, παρά τις αντίξοες συνθήκες, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για αποκατάσταση του προβλήματος.

Πηγή: Trikalaola.gr

