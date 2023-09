Μαγνησία

Κακοκαιρία “Daniel” - Βόλος: Εικόνες βιβλικής καταστροφής - Ένας νεκρός και αγνοούμενοι (εικόνες)

Βυθισμένη πολιτεία ο Βόλος, ενώ μεγάλες είναι οι ζημιές και στο Πήλιο

Απόκοσμες οι εικόνες από την "κακοκαιρία Daniel" που την Τετάρτη χτύπησε την πόλη του Βόλου και το Πήλιο. Το φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα συνεχιστεί και σήμερα.

Η νύχτα ήταν εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Μαγνησίας, καθώς τα φαινόμενα συνεχίστηκαν.

Η Πολιτική Προστασία έστειλε χθες δεύτερο μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής, προκειμένου να υπενθυμίσει την απαγόρευση κυκλοφορίας. Οι ζημιές από το μέχρι στιγμής πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel είναι ανυπολόγιστες, ωστόσο προέχει η ανθρώπινη ζωή και αυτό ακριβώς θέλουν να εξασφαλίσουν οι αρχές.

Meteo: Καταρρίφθηκε το ρεκόρ ημερήσιου ύψους βροχής

Σε μια από τις πιο ισχυρές κακοκαιρίες που έχει βιώσει η χώρα μας εξελίσσεται η κακοκαιρία «Daniel», με τα ημερήσια ύψη βροχής στην Κεντρική Ελλάδα να ξεπερνούν κατά πολύ προηγούμενα ρεκόρ, τουλάχιστον από το 2006.

Σύμφωνα με το Μeteo, το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής μέχρι τις 20:30 καταγράφεται στη Ζαγορά Πηλίου και είναι ίσο με 754 mm.

Το προηγούμενο ρεκόρ ημερήσιου ύψους βροχής 644,7 mm είχε καταγραφεί στην Παλική Κεφαλονιάς κατά τη διάρκεια του Μεσογειακού Κυκλώνα Ιανού τον Σεπτέβριο 2020.



Το επικαιροποιημένο δελτίο κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα πλήξει η Daniel

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, η κακοκαιρία που προκαλεί ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, θα επιφέρει μεγάλα ύψη βροχής στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά, τη βόρεια Εύβοια και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Πιο αναλυτικά:

Σήμερα Τετάρτη 6-9-2023 ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στους νομούς Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής), τη Θεσσαλία τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά (κυρίως στους νομούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας), την Εύβοια (κυρίως στη βόρεια), την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και κατά περιόδους στη δυτική και νότια Κρήτη. Συγκεκριμένα στην Αττική θα επηρεαστούν κατά περιόδους τα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματά της.

Ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στο βόρειο Αιγαίο έως τις βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη 5-9-2023, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

