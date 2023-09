Λάρισα

Κακοκαιρία “Daniel” – Φάρσαλα: Πλημμύρισε ο Ενιπέας και βύθισε την πόλη στο νερό (εικόνες)

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε και στα Φάρσαλα η κακοκαιρία που σαρώνει την χώρα από χθες.

Πολύ δύσκολη ήταν η νύχτα χθες το βράδυ από την κακοκαιρία Daniel, σε χωριά των Φαρσάλων καθώς έσπασε ο Ενιπέας ποταμός και δημιουργήθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα κατά μήκος των παραποτάμιων χωριών από τη Βαμβακού έως και το Σταύρο.

Στην Υπέρεια οι κάτοικοι είναι μαζεμένοι στον Ιερό Ναό του χωριού που βρίσκεται σε υψηλό σημείο.

Ζημιές έχουν πολλά σπίτια σε πολλά χωριά του Δήμου Φαρσάλων. Τα χιλιοστά της βροχής που έπεσαν μέχρι τώρα είναι περισσότερα από 350. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Αστυνομία διέταξε την ολική απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου Φαρσάλων.

Πηγή: ifarsala.gr

