Μαγνησία

Κακοκαιρία “Daniel”: Διάσωση οδηγού που έπεσε από κομμένη γέφυρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρολίγον τραγωδία στην Μπούφα, όπου οδηγός βρέθηκε στο κενό όταν γέφυρα κόπηκε στα δύο.

-

Μεγάλη και σωτήρια για τη ζωή ενός οδηγού ήταν η επιχείρηση που στήθηκε στον παραλιακό δρόμο του Βόλου προς το Νότιο Πήλιο το πρωί της Τρίτης.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου με προορισμό το Νότιο Πήλιο βρέθηκε στο κενό, όταν ενώ κινείτο μέσα σε μεγάλο όγκο νερών, δεν είδε πως η γέφυρα είχε κοπεί στα δύο και βρέθηκε στο κενό.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 7:00 το πρωί στο ύψος της Μπούφας και ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να απεγκλωβίσουν σώο τον ηλικιωμένο οδηγό, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Την ίδια ώρα, ο Άνω Βόλος, το κεντρικό Πήλιο, η Πορταριά και η Μακρινίτσα παραμένουν αποκλεισμένα, αφού ο δρόμος έχει καταρρεύσει, όπως μαρτυρούν και οι εικόνες που καταγράφει η κάμερα του ΑΝΤ1 και η Πωλίνα Κολοκοτρώνη.

Ειδήσεις σήμερα:

Κεφαλονιά: Σύγκρουση εμπορικών πλοίων (βίντεο)

Κακοκαιρία “Daniel” - Βόλος: Εικόνες βιβλικής καταστροφής - Ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος (εικόνες)

Καιρός - κακοκαιρία “Daniel” και την Τετάρτη